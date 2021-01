publié le 15/01/2021 à 16:09

Un épisode neigeux est prévu sur le nord de la France à partir de samedi 16 janvier au matin. Météo France a ainsi placé 13 départements en vigilance orange à la neige et au verglas. Il s'agit des suivants : le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Oise, l'Aisne, le Val-d'Oise, les Yvelines, l'Essonne, la Seine-et-Marne et Paris et sa petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne).

Les premières chutes de neige arriveront le matin par la Normandie mais resteront au niveau d'une vigilance jaune. Puis à la fin des gelées matinales sur les régions en vigilance orange, les chutes dureront quelques heures avec de 1 à 3 centimètres de neige. En Île-de-France, 5 centimètres sont attendus, et jusqu'à 10 centimètres plus à l'est et au nord du pays.

Dans le courant de l'après-midi, les précipitations pourraient se transformer en neige mêlée de pluie, voire de la pluie verglaçante. Un net redoux est prévu en fin de journée. La vigilance orange devrait être étendue aux Ardennes et à la Bourgogne ce samedi.