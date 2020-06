Toulouse : la ville accueillera-t-elle bientôt le Centre européen météorologique ?

publié le 31/05/2020 à 20:30

Toulouse représentera la France pour obtenir l'accueil du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT). La Ville rose était en compétition avec la commune de Saclay, en Ile-de-France et c'est la capitale de Haute-Garonne qui a finalement remporté les faveurs du président de la République.

Comme le rapporte La Dépêche, l'Élysée a tranché en faveur de Toulouse pour porter la candidature de la France pour accueillir le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme. Aujourd'hui installée à Reading, à l'ouest de Londres, l'organisation intergouvernementale doit en effet rejoindre l'Europe continentale et quitter le Royaume-Uni en 2021 à cause du Brexit.



"Je salue cette décision du président de la République, nouvelle reconnaissance des compétences et de l’excellence de notre territoire. Quelle fierté pour Toulouse ! Quelle fierté pour les Toulousains ! La candidature que nous portons, conjointement avec Carole Delga et Georges Méric et l’appui du Préfet Guyot, est riche de sens à plus d’un titre", a déclaré à actu.fr Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole.

Toulouse fera face à Barcelone et Amsterdam

Lors de son déménagement du Royaume-Uni, 150 chercheurs pourraient être transférés vers le nouveau lieu d'accueil du centre météo européen dès l'été 2021. Un effectif qui pourrait ensuite passer à 250. Il s'agit d'accueillir deux des trois services de Copernicus, le programme européen d'observation spatiale de la Terre sur les sujets environnementaux.

Toulouse portera donc les couleurs de la France pour qu'ils s'installent dans l'Hexagone et sera en compétition avec plusieurs villes européennes, notamment Barcelone et Amsterdam.