Météo : quatre départements placés en vigilance orange pluie-inondation et avalanches

Prudence si vous vous trouvez dans la région Auvergne Rhône-Alpes. Météo France vient de placer quatre départements en vigilance orange pluie-inondation pour ce mercredi 29 décembre : il s'agit de la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain et l'Isère.

Dans les quatre départements en vigilance orange, "les sols sont déjà bien saturés" suite aux fortes pluies. Et "le risque d'avalanche est fort sur l'ensemble des massifs de Haute-Savoie", ajoute Météo-France dans son bulletin.

Les nouvelles intempéries devraient ajouter 40 à 60 mm supplémentaires et "jusqu'à 80 mm par endroits", précise Météo France. Par ailleurs, la limite entre pluie et neige va progressivement remonter jusqu'à 2 500 m à la mi-journée et 3 000 m en soirée. "Au-dessus de 1800/2000 m le manteau neigeux aura tendance à absorber les précipitations (effet d'éponge)", écrit Météo France. Mais "au-dessous de 1200 à 1500 m la fonte de la neige déjà présente viendra se rajouter aux précipitations", soit l'équivalent de 10 à 20 mm.

"De nombreuses avalanches de neige humide vont se déclencher ce mercredi avec la remontée de la pluie, pouvant emporter l'ensemble du manteau neigeux en place. Ces avalanches pourront atteindre des secteurs routiers exposés ainsi que des infrastructures de montagne", met en garde l'agence. Qui avait déjà placé la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance orange par Météo France pour des risques d'avalanches ce lundi.