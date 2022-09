Météo : qu’est-ce que le phénomène d'air polaire qui touche actuellement la France ?

Ressortez les pulls ! Après les vagues de chaleur successives de cet été et des records de chaleur battus en ce début de semaine, c'est à présent une descente d'air frais qui est attendue sur toute la France et même de l'air "polaire" dans le quart nord-est. Et ce, dès ce vendredi 16 septembre. Les températures vont ainsi chuter pour atteindre 3 °C de moins que les normales saisonnières. Quelques gelées blanches sont même attendues en plaine dans l'ouest et le centre de la France, "ce qui est précoce, mais pas exceptionnel", souligne La Chaîne Météo. Météo-France prévoit même quelques flocons dès 1.500 m d'altitude dans les Alpes du Nord.

Qu'est-ce que le phénomène d'air polaire qui devrait toucher le nord de la France ? Il s'agit d'un air particulièrement froid en provenance directe du pôle Nord et notamment du nord de la Scandinavie. Dans ces régions, un courant de vent tourne en permanence autour du Pôle et de l'Arctique sans jamais se réchauffer, en raison de l'absence de lumière : c'est ce que l'on appelle le vortex polaire. Et actuellement, une dépression touchant la Scandinavie et l’Europe centrale - jusqu'aux Balkans - couplé à un anticyclone sur les Îles britanniques - des Açores à l'Irlande - ont permis la création d'un couloir, qui va laisser glisser cet air frais jusqu'en France.

Le phénomène s'est produit dès ce vendredi 16 septembre, mais devrait se faire particulièrement ressentir à partir de dimanche où les maximales attendues sont de 16 °C à Lille, 17 °C à Strasbourg, 19 °C à Paris, 20 °C à Lyon, 21 °C à Nantes, 24 °C à Bordeaux et 25 °C à Toulouse et Marseille.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info