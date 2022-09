Chaleur : les nuits tropicales vont-elles devenir la norme les prochaines années ?

Le thermomètre affichait plus de 20°C ces dernières nuits du mois d'août près de Nice. Un seuil qui indique que l'été 2022 fut tropical selon Louis Bodin, spécialiste météo de RTL. Alors que les températures n'atteignent pas les 20°C dans le sud normalement la nuit, la chaleur grimpe lors des étés tropicaux. "Donc on est toujours dans cet air très chaud depuis quasiment deux mois", conclut Louis Bodin.

Cependant, le spécialiste assure que les nuits tropicales ne vont pas être le quotidien des Français pour tous les étés à venir. "Rappelons-nous, l'été dernier on se plaignait parce que c'était humide et frais", se souvient-il. Selon lui, les étés un peu plus modérés reviendront aussi. Mais c'est plutôt la question de la fréquence de ces périodes plus fraîches qui inquiète le spécialiste. "Est-ce qu'on va retrouver ces périodes tous les 4 ou 5 ans ?", questionne-t-il.

Par ailleurs, le spécialiste météo ne remet pas en cause l'élévation moyenne de la température. "C'est indéniable", assure-t-il. "Donc ça veut dire que quand nous aurons des effets de canicule, il est probable que ces canicules soient aussi d'un ou deux degrés de plus", chiffre Louis Bodin. "Mais, ne nous emballons pas, cela ne va pas être comme ça tous les ans", affirme-t-il.

Louis Bodin assure qu'il faut rester vigilant et prudent : "Oui il y a un réchauffement climatique, oui il faut qu'on change nos habitudes, c'est indéniable. Mais attention aux projections un peu trop rapides".

