Météo : qu'est-ce que le brouillard ?

Le brouillard, c’est la suspension de très petites gouttelettes d’eau près du sol. On peut dire que c’est un nuage qui touche le sol. Il faut qu’il n’y ait ni trop ni pas de vent, juste ce qu’il faut pour maintenant ces gouttelettes d’eau en suspension. S’il n’y a pas assez de vent, elles tombent et ça devient de la rosée ou - si les températures sont négatives - de la gelée blanche. S’il y a trop de vent, elles sont dispersées.

La brume et le brouillard sont un même phénomène météo, la différence est une question d'épaisseur. On parle de brume lorsque la visibilité est comprise entre 1 et 5 kilomètres, en dessous de 1 kilomètre, il s'agit de brouillard. Le brouillard est gênant pour un automobiliste à partir de deux cents mètres et moins. Quand il y a du brouillard et que les températures sont négatives : c'est du brouillard givrant.

Selon les données de Météo-France, la ville comptant le moins de jours de brouillard est Nice avec un jour par an en moyenne. Suivi de Ajaccio avec trois jours, et de Bastia avec quatre. Sachant que les conditions favorables pour le brouillard c’est de la fraîcheur le matin et surtout beaucoup d’humidité, c'est dans le Finistère que l'on trouve la ville la plus embrumée : la pointe du Raz avec 85 jours par an en moyenne. Paris n'en compte que huit car la forte chaleur urbaine empêche le brouillard de se former.













































