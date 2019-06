publié le 14/06/2019 à 20:45

Ce vendredi 14 juin, le Sirocco a fait monter le thermomètre jusqu'à 40 degrés. Des températures légères pour le Sahara, où souffle habituellement ce vent chaud, mais qui le sont moins pour la Corse. En effet, un air caniculaire venu d'Afrique du Nord s'est abattu sur l'Île de Beauté et dans les Bouches-du-Rhône (PACA).



Si bien qu'aujourd'hui, les habitants les plus courageux d'Ajaccio sont sortis par 40,1°C, une chaleur rarement observée au mois de juin. En comparaison, nos confrères de 20 minutes rappellent le précédent record du 18 juin 2013 : 38.5 degrés.

Mais comment ce climat désertique s'est-il retrouvé en Méditerranée ? Patrick Rebilloud, chef du centre météorologique d’Ajaccio, apporte des éléments de réponses dans Corse-Matin. Selon le météorologue, le Sirocco, vent du sud-est qui "ramène des masses d’air d’origine saharienne", ne serait pas le seul responsable : "Nous avons un phénomène supplémentaire, qu’on appelle l’effet de foehn : quand la masse d’air traverse le massif corse, elle se compresse en redescendant… Et donc elle se réchauffe", ajoute-t-il.

Et si son intensité est rare, "ce vent n'a rien d'exceptionnel", assure le chargé de la station Météo-France d'Ajaccio. De plus, l'air chaud d'Afrique serait remonté jusqu'en Corse et en région PACA à cause d'une dépression venue de l'Atlantique. Un phénomène accentué par les microparticules de sable portées par le vent, qui augmentent l'effet de la pollution.



Mais cette vague de chaleur serait en passe de s'atténuer : "C’était un épisode très ponctuel, et on retourne dès ce week-end à des températures normales", indique encore Patrick Rebilloud.