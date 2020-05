Météo : la sécheresse menace 41 départements français

publié le 19/05/2020 à 09:21

L'été sera chaud, cela devient habituel mais c'est inquiétant car selon la première carte préventive publiée ces derniers jours, la sécheresse menace. Près de la moitié du territoire est menacé d'une sécheresse cet été. Pas moins de 41 départements de la métropole apparaissent comme étant à risque. L'Est de la France serait particulièrement touché selon ces prévisions de Météo France.

Onze départements affichent même un niveau de risque très probable : le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, l'Ardèche et l'Isère. Une fois de plus comme ces deux dernières années, l'Est du territoire est le plus susceptible de manquer d'eau. "Pour tout le monde, il devrait faire plus chaud et plus sec", résume Météo France qui prévoit des températures supérieures à la normale sur l'ensemble de l'Europe.

L'an dernier, 88 départements avaient connu des arrêtés préfectoraux limitant l'usage de l'eau.