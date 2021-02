Météo : le retour d'un temps printanier dès cette semaine ?

publié le 16/02/2021 à 14:33

Après des pluies importantes et une vague de froid qui a recouvert une bonne partie de la France de neige, la semaine dernière, le temps va être beaucoup plus clément dans les prochains jours. Les températures vont grimper en flèche pour atteindre des seuils dignes d'un mois d'avril.

Dès ce mardi 16 février dans l'après-midi, une douceur printanière gagne le Sud-Ouest de la France avec 15 degrés à Bordeaux et Toulouse et jusqu'à 22 degrés à Pau et Tarbes, soit plus de 10 degrés au-dessus des normales de saison. Le soleil sera présent dans le centre et sur une large partie de l'est du pays, avec 11 degrés à Paris, 10 à Strasbourg et 12 à Lyon.

Jeudi, Météo-France prévoit des précipitations qui n'épargneront que le piémont pyrénéen, la côte méditerranéenne et la Corse mais le soleil reviendra dès le lendemain. Les températures vont continuer d'augmenter. Ce week-end, le seul commun aux trois zones A, B et C des vacances scolaires, devrait être synonyme de grand ciel bleu sur l'ensemble du pays. Il pourrait faire jusqu'à 16 à Lille, 17 à Paris, 18 à Lyon et 20 degrés à Bordeaux dimanche. Cette douceur devrait même se poursuivre tout au long de la semaine suivante.