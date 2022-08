Météo : le mois d'août va-t-il devenir le plus sec jamais enregistré ?

En France métropolitaine, plus aucun département n'est épargné par la sécheresse. Paris et sa petite couronne sont passés en "vigilance". L'ensemble du territoire est concerné, ce qui est extrêmement rare. On cite souvent l'été de 1976 en référence, comme le plus aride que la France ait connu depuis le début des mesures. Mais un record a déjà été battu, celui du manque de pluie en juillet. Il a moins plu le mois dernier qu'en 1976.

La pluviométrie n'a jamais été aussi faible depuis que Météo France fait des mesures, il y a 60 ans. En revanche, le niveau des nappes phréatiques est encore supérieur à 1976. La sécheresse avait alors commencé beaucoup plus tôt et l'hiver et le printemps avaient été secs. Cette année, il a plu de manière à remplir un peu plus les nappes phréatiques.

On le voit sur le débit des rivières, elles sont alimentées par les nappes qui se vident. Si on prend la Meuse, son débit est un peu plus élevé qu'en 76, 2,2 mètres cubes par seconde, contre 1,6 il y a 46 ans. Donc s'il ne pleut pas en août, et malheureusement ce n'est pas prévu dans les prochains jours, à part quelques orages, on risque de connaître une sécheresse égale ou pire qu'en 1976.

