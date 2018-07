publié le 27/02/2018 à 15:34

Le phénomène "Moscou-Paris" et son froid intense, qui a obligé les autorités à déclencher le plan Grand froid dans 68 départements, perturbe une nouvelle fois une large partie du pays, avec des températures polaires sur le Nord et l'Est mais aussi de la neige en plaine sur le Sud et la Corse.



Après un mois de janvier historiquement doux et un début février neigeux, cet épisode de froid, qui serait banal en plein cœur de l'hiver, est marquant en raison de son caractère tardif. La France n'avait pas connu une telle vague de froid à pareille époque de l'année depuis 2005.

Alors si les Français se sont emmitouflés dans leurs gros manteaux pour affronter ces températures négatives, le froid a malgré tout certains atouts insoupçonnés. Arrêtons de fuir le froid, affrontons-le !



Il est bon pour le moral

Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, le froid est bon pour le moral grâce à une multitude de mécanisme dans l'organisme. Ainsi, les basses températures permettraient même de réduire la mauvaise humeur, la déprime ou encore la tension.



Un atout pour perdre du poids

Face au froid glacial qui sévit en France, les réflexes sont les mêmes pour tout le monde : augmenter le chauffage afin d'obtenir une chaleur conséquence dans les logements ou encore au bureau.



Une température de 19° ou 20°C est largement suffisante dans de tels endroits. Un pull supplémentaire sur les épaules devrait efficacement combler les quelques degrés en moins. Surtout que bonne nouvelle : le froid favorise la perte de poids car il permet de brûler d'avantage de calories pour maintenir la chaleur corporelle à niveau. De ce fait, l'organisme est obligé de puiser dans ses réserves de graisse.

Un ami pour bien dormir

Si trouver le sommeil en plein mois d'août est parfois mission impossible face aux fortes températures, le constat est différent en l'hiver. En effet, pour que le sommeil soit réparateur, une température modérée, située entre 15 et 20 degrés, est plébiscitée. Une bonne couette et le tour est joué pour tomber profondément dans les bras de Morphée pendant plusieurs heures.