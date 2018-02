Qu'est-ce que le plan Grand Froid, déclenché dans 68 départements ?

publié le 27/02/2018 à 09:33

Le "Moscou-Paris" déferle sur la France. Les trois-quarts du pays connaîtront encore mardi 27 février des températures polaires : à l'aube, il ne faudra pas compter sur plus de -7 degrés à Strasbourg et Lyon, -6 à Lille et Toulouse, -5 à Paris et Bordeaux et même -9 degrés à Clermont-Ferrand. La France n'avait pas connu une telle vague de froid à pareille époque de l'année depuis 2005.



Dans ce contexte, les autorités ont étendu le plan Grand froid dans pas moins de soixante-huit départements. 37 départements étaient concernés jusque-là. Ce dispositif spécial permet notamment d'accéder à des places d'hébergement supplémentaires pour les sans-abri en raison de la vague de froid. Au total, 5.344 places supplémentaires ont été débloquées, dont 1.751 à Paris, en plus des 13.000 déjà en place pour l'hiver.

Ce plan Grand Froid, qui est déclenché au niveau départemental depuis 2008, est activé lorsqu'un épisode de froid s'installe en France. Des conditions météorologiques généralement intenses, persistantes et étendues.

Combien de seuil d'alerte ?

Mis en place en fonction de la température relevée par Météo France, ce plan regroupe un ensemble de mesures visant à informer, mais aussi protéger la population des effets du froid.



Trois niveaux existent. Le niveau 1 ("temps froid") est déclenché quand les températures sont positives le jour et descendent entre 0 et -5 degrés la nuit. Le niveau 2 ("grand froid") est activé lorsque les températures ressenties sont négatives en journée et se situent entre -5 et -10 degrés la nuit. Enfin, le niveau 3 ("froid extrême") est réservé aux températures chutant en dessous des -10 degrés la nuit. Un seuil qui reste exceptionnel.

Quelles sont les conséquences ?

Dès le premier niveau, des places dans des centres d'hébergement d'urgence sont mises à disposition des personnes en manque de ressource et pour les sans-abri. Les maraudes (camionnettes avec chauffeur, infirmier, travailleur social) et les associations, comme la Croix-Rouge, sont plus présentes. Enfin, le Samu social renforce ses effectifs au 115, le numéro à appeler en cas d'urgence.



Le froid a déjà fait trois morts: un sans-abri de 35 ans dimanche 25 février à Valence (Drôme), un autre, de 62 ans, vendredi 23 février dans sa cabane d'un bois des Yvelines et un troisième de 53 ans à Grésy-sur-Aix (Savoie), découvert lundi 26 février.