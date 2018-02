Faut-il contraindre les sans-abri à dormir dans les hébergements d'urgence ?

publié le 27/02/2018 à 13:07

Comment Christian Page, sans domicile fixe depuis trois ans, affronte-t-il la vague de froid qui s'abat sur la France ? Invité de RTL mardi 27 février, il explique être "très bien équipé" avec des couvertures et des duvets. "J'essaie de me mettre au chaud dans la journée au maximum". Dans les locaux d'associations, les centres commerciaux ou le métro.



Christian Page raconte avoir "cru une seconde et demi" la promesse de campagne d'Emmanuel Macron, qui martelait qu'aucun sans-abri ne se trouverait à la rue à la fin de l'année 2017. "Emmanuel Macron dit qu'en moins de 6 mois il veut faire ce que l'Abbé Pierre a tenté de faire en plus de 50 ans. C'est un petit peu hautain de sa part."

En Belgique, Vincent de Wolf, bourgmestre de la commune d'Eterbeek, a une autre solution pour qu'il y ait zéro SDF à la rue. Il a pris un arrêté ordonnant à la police d'interpeller les sans-abri qui refuserait d'intégrer un hébergement d'urgence.

Une position qui fait débat en France. Christian Page estime que les politiques proposent des solutions d'urgence à défaut de travailler sur le fond. "Si on veut vraiment aider les SDF, c'est des mois de travail avec des assistantes sociales, des moyens, des solutions diverses d'hébergement. Il ne faut pas attendre qu'il fasse froid pour s'affoler." Sur la mesure en elle-même, "ça risque de forcer des SDF à se cacher parce qu'ils vont avoir peur de la police", par exemple s'ils n'ont pas une situation administrative régulière.