Météo : la chaleur est de retour ce week-end

Après des semaines de froid et de pluie, le soleil devrait être de retour à compter du week-end prochain. Selon Météo-France, relayé par Sud-Ouest, la fin de semaine s'annonce pluvieuse sur une grande partie du pays, avant de laisser place à des températures plus douces.

Dès samedi, la chaleur sera de retour en France et principalement dans le Sud-Ouest où "les températures maximales s’envoleront de nouveau". Le mercure pourrait y atteindre les 28°C, selon les prévisionnistes : "les maximales y atteindront fréquemment 26 à 28 °C dès ce week-end".

Dans le reste du territoire, les températures devraient atteindre les 25°C. Ce coup de chaud perdurera dimanche et jusqu'en milieu de semaine. Après quoi, les températures devraient retrouver leurs niveaux de saison. "Par la suite de l’air plus frais en provenance de l’Atlantique parviendra à s’infiltrer et le temps se dégradera avec le retour de précipitations sous forme de pluie ou d’averses", précise La Chaîne Météo.

