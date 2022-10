Pourquoi y a-t-il autant de moustiques fin octobre ?

Les moustiques sont encore présents en cette fin octobre, une période de l'année où on ne l'attend pas. Un phénomène qui n'est pas "normal". "Les températures très élevées de ce mois d'octobre et les phénomènes pluvieux, avec une humidité très importante, profitent à nos espèces de moustiques", explique au micro de RTL, jeudi 20 octobre, Grégory L'Ambert, entomologiste médical à l'EID de Montpellier (Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen).

Il rappelle qu'il y a une soixantaine d'espèces présentes en France métropolitaine, dont le développement est favorisé par les températures élevées et la présence d'eau. "Il y a très peu d'espèces qui sont nuisibles, car elles sont souvent dans des zones isolées ou ne cherchent pas à piquer l'homme", précise Grégory L'Ambert, qui estime que quatre espèces sont vraiment "pénibles" pour l'homme, dont le fameux moustique de chambre ("Culex pipiens").

Les moustiques piquent de manière discriminante les individus - "on a chacun notre cocktail d'odeurs" -, et selon les moments de la journée. Par exemple : après une douche, on est moins attractif pour les moustiques, contrairement à quand on transpire - comme après une séance de sport. "En zone urbaine, on aura pas les milieux préférentiels, mais attention aux caves inondées", prévient le spécialiste.

"La meilleure stratégie pour ne pas être piqué est d'éviter de contribuer à leur prolifération, donc éviter d'avoir des eaux stagnantes dans son environnement immédiat", conclue Grégory L'Ambert qui juge que les stratégies miracles (bougies et diffuseurs) ne fonctionnent pas.

