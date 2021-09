Météo : jusqu’à quand beau temps et chaleur vont-ils durer ?

Profitez bien du soleil et de la chaleur car ils ne dureront pas. Si la France connaît des records de chaleur en ce début de mois de septembre, de fortes dégradations et une baisse des températures viendront les chasser dès ce mercredi 8 septembre.

Selon les prévisions de Météo France, les températures excédant les 30°C ne vont pas durer. Dès mercredi 8 septembre, l'organisme météorologique prévoit l'arrivée d'une "franche dégradation orageuse" par la Bretagne et les Charentes. Accompagnés de violentes rafales de vent, de grêles et de fortes pluies, les orages se généraliseront à tout l'ouest du pays dans la journée. Des régions qui connaîtront une chute du mercure de 4 à 8 degrés par rapport à la veille.

Si le soleil résistera dans certaines régions de l'est, des passages nuageux et quelques pluies feront également leur apparition en fin de semaine. Un épisode de fortes pluies est attendu ce jeudi dans le Languedoc et une atmosphère orageuse planera sur de nombreuses autres régions de l'est. Côté température, elles resteront légèrement au-dessus des moyennes de saison, précise Météo France.

L'organisme est tout de même optimiste pour ce week-end, durant lequel des éclaircies feront leur apparition, même si l'est du pays restera sous la menace orageuse. Le temps devrait être plus sec ce dimanche.