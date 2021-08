Un orage très impressionnant est tombé samedi soir 21 août en Moselle, entre 22h et minuit, sur le secteur de Metz et Saint-Avold. Les habitants ont vu un ciel illuminé comme en plein jour par les éclairs, avec des rafales de vent jusqu'à 126 km/h. Dimanche matin, le spectacle témoignait ainsi de la violence du phénomène climatique.

De grands arbres arrachés ou cassés en deux étaient visibles, ainsi que de gros bloc de grêlons sur les trottoirs. "Ça faisait un de ces bruits", raconte Jean-Marc, un habitant. "On a ouvert les volets et on a vu le carnage", ajoute-t-il au micro de RTL. Evelyne, à son côté, décrivait "une rivière de grêlons et d'eau devant la maison".

En face, des tronçonneuses sont déployées pour tenter de dégager une maison d'un sapin cassé en trois. "Heureusement qu'on est une grande famille, tout le monde donne un coup de main. Mais là, c'est désolant", confie un riverain. Ce dernier indique que "ça n'a pas duré une demi-heure, mais violent".

Des grêlons sur le sol à Saint-Avold témoignent de la violence de l'orage du samedi 21 août Crédit : RTL/Y. Olland

Des grêlons sur le sol à Saint-Avold témoignent de la violence de l'orage du samedi 21 août Crédits : RTL/Y. Olland Un arbre déraciné par les violentes rafales de vent du samedi 21 août à Saint-Avold Crédits : RTL/Y. Olland L'orage tombé sur Saint-Avold samedi 21 août a fait de nombreux dégâts Crédits : RTL/Y. Olland Un grêlon tombé sur Saint-Avold samedi 21 août Crédits : RTL/Y. Olland Un arbre arraché lors de l'orage qui s'est abattu sur Saint-Avold samedi 21 août Crédits : RTL/Y. Olland Un arbre arraché lors de l'orage sur Saint-Avold samedi 21 août Crédits : RTL/Y. Olland 1 / 1

La rédaction vous recommande