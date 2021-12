Cette année pour Noël, il ne faudra pas espérer se réchauffer au coin de la cheminée en regardant les flocons de neige tomber. Les températures seront très douces sur l'ensemble de l'Hexagone, mais rythmées d'averses et d'éclaircies.

Dès ce lundi 20 décembre 2021, le froid et les températures hivernales se faisaient ressentir partout en France, avant de s'adoucir pour le réveillon et le jour de Noël. Le début de semaine sera donc marqué par des températures négatives, des gelées matinales mais également de la brume. Toutefois, il sera possible de voir le soleil dès la mi-journée et ce, sur presque tout l'Hexagone, mis à part à Tours, Bourges ou encore Rouen qui resteront sous les ciel gris.

Pour le 24 décembre, jour du réveillon de Noël, il n'y aura pas de jaloux. Quelque soit la votre emplacement, ce sera un mélange de pluie, nuages et soleil. À Rennes, il faudra compter 11°C tout comme à Lyon, Paris et Bordeaux, avec un indice de confiance de 3/5. Dans le sud-est, le mercure sera légèrement plus élevé. Ainsi il faudra prévoir 13°C à Nice et Marseille mais avec plusieurs averses et un indice de confiance de 4/5. C'est à Bourg-Saint-Maurice où il fera le plus froid avec 4°C, indice de confiance, 4/5.

Soleil et averses pour le week-end de Noël

Le samedi 25 décembre, la météo sera identique à celle de la veille, avec seulement 1 ou 2°C d'écart pour certaines villes. Si le ciel gris et les averses seront encore présents, quelques éclaircies viendront égayer cette journée.

Dans l'est de la France, le thermomètre s'élèvera à 9°C pour Metz et Strasbourg, avec un indice de confiance de 3/5. Du côté du sud-ouest, à Biarritz, il faudra compter 14°C, tout comme à Tarbes, indice de confiance 3/5. Il fera 10°C à Chalon-sur-Saône ainsi qu'à Auxerre, Bourges ou encore Tours.



Enfin pour terminer ce week-end de Noël, le dimanche 26 décembre, la quasi totalité de l'hexagone sera logée à la même enseigne. Ciel gris et pluie domineront, à l'exception de Perpignan, Montpellier ainsi que Marseille qui auront la chance d'apercevoir le soleil.