Météo France place un département en vigilance orange pluie-inondation

Météo France a placé le département de l'Aude en vigilance orange pluie-inondation ce mardi 23 novembre. L'épisode devrait débuter vers 22 heures ce mardi et durer demain. Un épisode méditerranéen débute ce soir et se prolongera mercredi donnant d’importants cumuls de pluie en particulier sur l’Aude.

Les cumuls de pluie attendus sur l'épisode sont de l'ordre de 80 à 120 mm en général, localement 120 à 150 mm des Corbières au Narbonnais, et très ponctuellement un peu plus. Sur l'ouest du département, les cumuls sont nettement plus faibles de l'ordre de 15 à 30 mm, localement 30 à 50 mm.



Outre l'Aude, les départements des Pyrénées-Orientales et de l'Hérault placés en vigilance jaune seront surveillés de près en raison d'averses significatives.