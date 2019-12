Météo France place toujours 4 départements en vigilance orange

publié le 23/12/2019 à 16:12

4 départements ont été placés en vigilance orange ce lundi 23 décembre, à 14 heures. Météo France annonce de fortes-pluies et inondations en Ille-et-Vilaine (35) et en Charente-Maritime (17). Les départements de Savoie (73) et de Haute-Savoie (74) ont été placés en vigilance orange pour risques d'avalanches.

Le risque d’avalanches reste fort (niveau 4 sur 5) sur l’ensemble des massifs de la Savoie et de la Haute-Savoie jusqu'à mardi 24 décembre. Des avalanches de grande ampleur ont déjà été reportées depuis hier, dimanche 22 décembre, et dans la nuit. Des routes de montagne ont été fermées préventivement en Savoie et Haute-Savoie.

Les personnes résidant dans ces départements sont invitées à limiter leurs déplacements et à mettre en sécurité leurs biens. Météo France conseille également de suivre les consignes de sécurité en vigueur dans les stations de ski concernées.

Vigilance météorologique du lundi 23 décembre 2019 Crédit : Météo France