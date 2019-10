Météo France place l'Ardèche en vigilance orange

publié le 19/10/2019 à 16:40

Prudence en Ardèche. Météo France a placé le département en vigilance orange Pluie-Inondation ce samedi 19 octobre. "Dès la fin de journée, les pluies orageuses prennent un caractère plus continu et s'intensifient sur les Cévennes", écrit l'institut météorologique.

La situation risque de se dégrader à partir de la nuit prochaine et pendant toute la journée de dimanche. "Une perturbation aborde le Massif Central par l'ouest en journée de dimanche, porteuse de précipitations orageuses et intenses. Cette perturbation pourrait ralentir sur l'est du Massif Central générant des cumuls importants sur les départements voisins et qui viendront s'ajouter aux cumuls déjà tombés sur le relief cévenol en soirée de dimanche".

Toute la vallée du Rhône sera concernée par d'importantes pluies ce weekend. "Les départements qui pourront être les plus touchés sur ces deux journées sont ceux s'étendant de la basse vallée du Rhône jusqu'au Val de Saône et au massif du Jura", écrit Météo France.

Vigilance orange en Ardèche Crédit : Météo France