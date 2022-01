Météo France place deux départements en vigilance orange neige et verglas

Épisode neigeux à prévoir dans l'Est de la France. Ce vendredi 7 janvier, deux départements ont été placés en vigilance orange pour neige-verglas par les services de Météo-France. Il s'agit de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle.

Selon les prévisionnistes, les chutes de neige devraient être assez brèves, mais "la neige tiendra au sol et pourra engendrer des difficultés de circulation". Les premières chutes devraient débuter vers 22h, toujours selon Météo-France, en touchant d'abord la Meurthe-et-Moselle. La perturbation neigeuse s'évacuera ensuite, en début de matinée ce samedi, vers la Moselle.

En moyenne, ce sont "des épaisseurs neigeuses de l'ordre de trois à sept centimètres et jusqu'à dix, localement et sur les hauteurs" qui sont attendues dans les territoires concernés par la vigilance. La prévision des météorologistes évoque un épisode court, "d'une durée de trois à six heures environ", détaille Météo-France.