Météo France place deux départements en vigilance orange neige et verglas

publié le 12/01/2021 à 16:14

Deux départements ont été placés en vigilance orange neige et verglas par Météo France, ce mardi 12 janvier. Il s'agit de la Savoie et de la Haute-Savoie. Les fortes chutes de neige sur la Savoie et la Haute Savoie seront durables sur les vallées intérieures la nuit prochaine. Un nouvel épisode est attendu demain mercredi en soirée. Ces neiges rendent les conditions de déplacements très compliquées sur les régions concernées par la vigilance

Sur ces zones, la neige pourrait continuer de tomber jusqu'en milieu de nuit voire en seconde partie de nuit pour la combe de Savoie et donner 5 à 10 cm localement 15 cm de neige sur l'épisode. Dans les vallées intérieures (Arve, Tarentaise, Maurienne) la neige devrait s'installer durablement. Les cumuls attendus sont particulièrement importants en haute vallée de l'Arve avec 20 à 30 cm d'ici demain matin vers Chamonix.

Dès demain le risque d'avalanche sera très fort sur la Savoie et la Haute-Savoie et ce malgré une accalmie, note Météo France. Jeudi, les chutes de neige devraient se renforcer.

Fortes chutes de #neige durables en moyenne montagne et vallées intérieures des #Alpes du Nord. Coulées de neige #Vosges, #Jura et risque fort d'avalanches #Savoie, #HauteSavoie, #Isère dès demain, malgré une accalmie en journée. Renforcement de la neige nuit suivante et jeudi. pic.twitter.com/IwPa7UE3IN — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 12, 2021