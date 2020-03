Météo France place deux départements en vigilance orange "inondation"

publié le 05/03/2020 à 16:43

Météo France a placé deux départements en vigilance orange "inondation" ce jeudi 5 mars. Il s'agit de la Vendée et du Pas-de-Calais. L'alerte doit durer jusqu'à minuit au moins. En revanche, l'alerte orange aux vents violents qui concernait les Côtes-d'Armor et l'Ille-et-Vilaine a été levée.

La dépression baptisée Norberto se déplace depuis le début de la journée d'Ouest en Est sur la France, entraînant vent et précipitations dans son sillage.



Selon le site vigicrues, dans le Pas-de-Calais, c’est le secteur de la Lys amont-Laquette qui est sous surveillance en raison d’un "risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes". Concernant la Vendée, c'est le Lay qui attire tous les regards en raison de "risques de débordements dommageables".