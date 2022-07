Météo France place désormais 38 départements en vigilance orange canicule

Alors que la France traverse un nouvel épisode de canicule intense, la liste des départements en alerte orange a été étendue par Météo France ce samedi. Ainsi, 22 départements ont été ajoutés aux 16 déjà alertés vendredi, portant ainsi à 38 départements en orange. A noter que 54 autres sont en alerte jaune. Par ailleurs, la Gironde et les Landes sont toujours en vigilance rouge "feux de forêt", alors que les terres girondines sont frappées par "l'incendie du siècle", ravageant des milliers d'hectares.

"Vers 15 heures ce samedi après-midi, on relève déjà souvent plus de 35°C du Sud-Ouest à la vallée de la Durance. Le thermomètre affiche ponctuellement 39°C dans les Landes et le Gard", écrit Météo France dans son bulletin publié à 16h. Cet épisode caniculaire va se poursuivre et s'intensifier jusqu’à mardi 19 juillet, avant "s'atténuer par l’Ouest", avance par ailleurs Météo France.

Les 38 départements placés en alerte orange canicule sont les Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), Ariège (09), Aveyron (12), Cantal (15), Charente (16), Charente-Maritime (17), Corrèze (19), Côtes-d'Armor (22), Dordogne (24), Drôme (26), Finistère (29), Gard (30), Haute-Garonne (31), Gers (32), Gironde (33), Ille-et-Vilaine (35), Isère (38), Landes (40), Loire-Atlantique (44), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Morbihan (56), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Pyrénées-Orientales (66), Sarthe (72), Savoie (73), Haute-Savoie (74), Deux-Sèvres (79), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Vaucluse (84), Vendée (85), et l'Andorre.

