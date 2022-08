Météo France place 9 départements en vigilance orange orages et pluie-inondation

Après avoir placé, ce mercredi 17 août, en fin de matinée 3 départements normands en vigilance orange aux orages, Météo France a finalement retiré ces départements de l'alerte depuis 19 heures. Les départements du Calvados, de la Manche, du Pas-de-Calais et de la Seine-Maritime ne sont donc plus concernés.

En revanche, les départements du sud-est, déjà placés en vigilance orange plus tôt dans la journée, restent en alerte par Météo France. Dans le sud, l'Hérault, le Var, les Bouches-du-Rhône et le Gard sont ainsi concernés par la vigilance orange orages et pluie-inondation, et le Vaucluse seulement aux orages. En milieu d'après-midi, ils ont été rejoints par la Haute-Savoie, l'Ain, le Rhône, l'Isère, tous en vigilance orange aux orages.

Actuellement, de forts orages concernent le littoral ouest des Bouches-du-Rhône et gagnent le Var. "Ces orages donnent des averses de l'ordre de 20 à 40 mm en moins d'une heure, une activité électrique marquée et de la grêle", indique Météo France.

Dans la journée, des orages violents sont attendus sur le sud-est du pays, avec des intensités pluvieuses importantes, "atteignant localement 80 mm en peu de temps, avec de la grêle, et de fortes rafales de vent l'ordre de 80 à 100 km/h". Des "phénomènes tourbillonnaires" sont également attendus sur le littoral. Une accalmie est prévue en fin d'après-midi, avec des orages moins intenses.

Du côté de la Normandie, les pluies orageuses seront nombreuses ce mercredi après-midi et pourront donner localement jusqu'à 40 à 60mm en très peu de temps.

