Météo : la violence de l'orage de ce mardi soir était-elle prévisible ?

Ils ont surpris de nombreux parisiens ce mardi 16 août. Et pourtant, les orages qui ont éclaté en fin de journée étaient prévisibles. En effet, l'Île-de-France était notée en vigilance jaune pour les orages. Mais l'intensité de ces derniers n'était pas annoncée. "On attend les limites de la prévision, tant au niveau de l'intensité qu'au niveau de l'endroit précis", note la spécialiste Marina Giraudeau au micro de RTL ce mercredi 17 août.



"Je vous rappelle que ce sont des phénomènes locaux. Par conséquent, il est difficile de dire exactement où ça va se passer à la minute près, quelques heures avant. C'est impossible", détaille-t-elle face à Jérôme Florin. "Ça serait passer en pleine campagne et dans la soirée, on n'en aurait pas forcément parlé. Mais là, c'était en ville, dans l'après-midi. Forcément, les dégâts étaient aussi plus importants", remarque-t-elle.

"Il est tombé en moins de deux heures l'équivalent d'un mois de pluie sur Paris-Montsouris. C'est-à-dire 47 millimètres", avance Marina Giraudeau. En effet, le phénomène a été particulièrement soudain et les pluies diluviennes se sont abattues sur la capitale. Les internautes ont été nombreux à poster des images impressionnantes des torrents qui se sont formés dans les rues.

