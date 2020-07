Météo France place 9 départements en vigilance orange aux orages

publié le 01/07/2020 à 10:26

Météo France a placé neuf départements en vigilance orange aux orages, ce mercredi 1er juillet. Les départements concernés sont l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. La vigilance doit débuter en début d'après-midi et se terminer vers 22 heures, indique l'institut météorologique.

Des orages localement forts seront accompagnés de grêle et de rafales de vent comprises entre 80 et 100km/h sur la région Rhône-Alpes et le département de la Haute-Loire. Ces orages pourront également donner de fortes pluies en peu de temps (jusqu'à 30 mm en moins d'une heure).

Face aux orages, la plus grande prudence est recommandée, notamment si vous vous trouvez à l'extérieur. Retrouvez tous les conseils pour se protéger de la foudre dans notre article.