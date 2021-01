Météo France place 4 départements en vigilance orange avalanches

publié le 27/01/2021 à 10:36

Météo-France a émis un bulletin d'alerte à la "vigilance orange avalanches" sur quatre département des Alpes. il s'agit de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Isère et des Hautes-Alpes. Ces départements subissent et vont subir de fortes chutes de neige, et verront les risques d'avalanches s'accentuer en fin de journée. Les prévisionnistes annoncent de possibles glissement dans la nuit de mercredi 27 janvier à jeudi 28.

"Cette activité avalancheuse pourra atteindre les secteurs routiers habituellement exposés aux avalanches (dans les Hautes Alpes essentiellement le secteur du Lautaret)", avertit le service de vigilance de Météo-France. Dans un premier temps, le risque d'avalanches spontanées est provoqué par les pluies, mais les fortes chutes de neige de la nuit prochaine pourront provoquer des avalanches de poudreuse.