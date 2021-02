Météo France place 38 départements en vigilance orange neige, grand froid et crues

publié le 11/02/2021 à 16:22

La France fait face aux pluies verglaçantes et à un froid glacial cette semaine. 38 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France ce jeudi 11 février, pour des risques de neige-verglas, grand froid et crues.

En ce qui concerne la neige et le verglas, attention dans les départements suivants : le Finistère, les Côtes-d'Armor, le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Vendée, les Deux-Sèvres, le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, la Vienne, l'Indre, la Creuse, le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Loire, le Rhône, la Saône-et-Loire, l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.

On s'attend à des cumuls de neige de l'ordre de 2 à 5 cm sur les départements en vigilance orange mais c'est une une évolution notable des précipitations en pluies verglaçantes qui demeure plus inquiétante. Le risque de pluies verglaçantes reste durable jusqu'à la mi-journée de vendredi au minimum, selon les prévisions de Météo France.

D'ici demain soir, on attend 5 à 10 cm de neige sur le nord de l'Auvergne et la Loire, ainsi que sur le nord de la Drôme et de l'Ardèche, l'Isère au sud de Voiron. Sur les autres départements de Rhône-Alpes, on attend 10 à 15 cm voire plus localement.



Le grand froid concerne les départements qui suivent : la Côte-d'Or, l'Yonne, l'Aube, la Haute-Marne, la Haute-Saône, le Territoire de Belfort, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, les Vosges, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et la Meuse.

On attend des températures glaciales pour les jours à venir. Pour vendredi, les températures minimales seront comprises entre -7 degrés et -12 degrés, les maximales entre -2 degrés et 1 degré. Le vent sera toujours sensible, un peu plus marqué que la veille. Ce vent accentuera la sensation de froid : le ressenti sera entre -14 et -19.

Vigilance crues pour : la Charente-Maritime, la Seine-et-Marne et la Somme.