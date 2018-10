Voilà ce qui arrive quand on veut manger par -70°C

publié le 04/10/2018 à 12:46

Le français Cyprien Verseux est astrobiologiste. Il est également le chef de la base scientifique la plus isolée du monde : Concordia, en Antarctique. Dans le cadre de la mission DC14, le scientifique y fait des recherches sur les micro-organismes capables de transformer les ressources naturellement présentes sur Mars en produits consommables pour les êtres humains.



Les conditions climatiques du lieu où se situe Concordia sont particulièrement éprouvantes et donnent lieu à d'étranges phénomènes. Et c'est dans le cadre de cette aventure scientifique au pôle sud que Cyprien Verseux dévoile des photos pour le moins originales sur son compte Twitter.

Le scientifique a posté des photos de ses repas... qui ont instantanément gelé. Son toast à la confiture ou ses spaghettis ont pris l'allure de sculptures de glace. "Je m'en doutais que déjeuner sur le toit n'était pas une bonne idée", ironise-t-il.

De la confiture sur une tartine : quand l'astrobiologiste Cyprien Verseux tente de prendre son petit-déjeuner à -70°C, en Antarctique
Une tartine au Nutella dans un bol de lait, le tout gelé, prise en photo par Cyprien Verseux, scientifique en mission en Antarctique
Cyprien Verseux a essayé de faire cuire des oeufs sur la base scientifique de Concordia en Antarctique, à -70°C
Un plat de pâtes, qui s'est instantanément congelé à cause des températures extrêmes en Antarctique, sur le toit de la base scientifique Concordia
"Les températures remontent à -70°C, mais il fait encore un peu frais pour manger dehors..." ironise Cyprien Verseux, en mission en Antarctique