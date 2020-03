publié le 10/03/2020 à 06:43

Six départements ont été placés en vigilance orange "inondation" par Météo France, ce mardi 10 mars. À la Seine-Maritime (76), l'Eure (27), la Gironde (33) et le Pas-de-Calais s'ajoutent désormais la Vendée (85) et la Charente-Maritime (17).



Plusieurs fleuves risquent de déborder. La Seine, la Garonne, la Sèvre niortaise et la Canche sont scrutées de près.

Pour la Seine, Vigicrues a relevé la combinaison de "vents de secteur Ouest, associés à des coefficients de marées élevés" (105 mardi), en plus d'un "débit élevé", autour de 1.700 m3/seconde.

Pour la Garonne et la Dordogne, "une période de très fortes marées est en cours (coefficient 105 lundi soir, 110 et 114 mardi, avec un maximum de 117 mercredi)", a rapporté Vigicrues. "Combinées à des débits importants de la Garonne et de la Dordogne, elles génèrent des débordements significatifs lors des prochaines pleines mers", prévient le service d'information sur le risque de crues.

🌊 Ce matin sur certains l'endroits la Seine garde son calme en continuant son chemin #Crue #inondation #Seine #meteo #Paris pic.twitter.com/tGekoml6x6 — Eka Leladze (@leladze_eka) March 10, 2020

Météo France conseille la prudence aux personnes habitant dans les départements concernés. "Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée", rappelle l'institut météorologique.

Météo France a placé six départements en vigilance orange inondation ce mardi 10 mars 2020. Crédit : Capture d'écran Météo France