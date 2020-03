publié le 08/03/2020 à 22:35

Alors que le niveau de l'eau de la Seine continue de monter, le pic de la crue devrait être atteint ce lundi 9 mars. Après avoir été mesuré à 4,10 mètres dans l'après-midi de dimanche, il pourrait augmenter de 20 centimètres et atteindre 4,30 mètres à 12h00 lundi, selon les estimations du site Vigicrues.



En conséquence, la municipalité de Paris a décidé de maintenir les mesures décidées samedi lors de sa cellule de crise crue. Les quais bas rive droite et rive gauche restent donc fermés aux piétons et aux cyclistes tout comme la voie Georges Pompidou entre Tuileries et Henri IV (quais bas) et entre les ponts du Garigliano et de Bir Hakeim (quais haut).

La mairie de la capitale avait également annoncé qu'elle "mobilisera tous les gestionnaires de parking pour vérifier qu'il n'y a pas de remontée de nappes dans les parkings souterrains" et s'assurera "que toutes les populations fragiles y compris dans le bois de Boulogne, sont bien alertées et mises à l'abri, autant que de besoin".