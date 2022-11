Météo France place 1 département en vigilance orange orages et pluie-inondation

Ce mardi 15 novembre à 6h, Météo France a placé la Corse-du-Sud en vigilance orange orages et pluie-inondation. Les orages sont attendus en matinée sur l'ouest de la Corse, en provenance de la mer. Ils se renforceront à la mi-journée et perdureront jusqu'en milieu de nuit, indique l'institut météorologique.

Localement, ces orages pourraient atteindre de fortes intensités, notamment dans l'après-midi. Ils seront accompagnés de fortes rafales de vent, estimées par Météo France de 70 à 80 km/h. Les site indique également que les zones littorales pourront être impactées par ces orages, qui cesseront progressivement ce mardi, durant la seconde partie de la nuit. Une grande vigilance est recommandée à la population de Corse du sud.

Par ailleurs, plusieurs départements sont placés en vigilance jaune ce mardi. La Bretagne connaît également un épisode orageux. Des orages et vents violents toucheront les Côtes d'Armor et la Manche, tandis que des pluies présentant des risques d'inondation sont attendues en plus dans le Finistère et le Morbihan. Des orages sont également prévus en Ille-et-Vilaine.

Au sud, des crues sont attendues dans l'Hérault, le Gard et l'Ardèche. L'Isère, la Haute-Savoie et les Hautes-Alpes font également l'objet d'une vigilance jaune pour avalanches.

