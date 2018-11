publié le 22/11/2018 à 16:43

La plus grande prudence s'applique de nouveau dans le Gard (30). Le département a été placé en vigilance orange par Météo France jeudi 22 novembre pour orages et pluie-inondation. Le début de l'événement est prévu le vendredi 23 novembre à 11 heures, pour une fin de phénomène attendue à 22 heures.



Météo France évoque un "épisode méditerranéen nécessitant un suivi particulier du fait des cumuls importants attendus sur les zones de plaines". Dans la nuit de jeudi à vendredi, les pluies débuteront de la vallée du Rhône aux Cévennes. "Elles sont faibles dans un premier temps. À partir de la fin de matinée de vendredi, des organisations de lignes orageuses remontant de la Méditerranée vont concerner les plaines du Gard et jusqu'aux Cévennes", précise Météo France.

"Plusieurs passages successifs sont possibles sur la même zone pouvant donner des quantités de précipitations importantes", ajoute l'institut. Ces orages se décaleront ensuite vers l'Est en fin de soirée vendredi. Les cumuls de pluie pourront atteindre localement 100 à 120 mm. Sur les Cévennes, ce sera de l'ordre de 120 à 150 mm.

Météo France Crédit : Capture d'écran Météo France