Météo en France du jeudi 22 novembre : gris mais sec

publié le 22/11/2018 à 07:40

La grisaille sera très fréquente au matin de ce jeudi 22 novembre sur le Nord, l'Est et le Sud-Ouest, avec des brouillards souvent épais, parfois givrants notamment sur le Centre et la Bourgogne, indique Météo-France.



Le soleil prendra rapidement le dessus au sud de la Loire mais les plaques de nuages bas seront parfois résistantes ailleurs, en particulier du Val-de-Saône au grand Est et plus encore sur les régions bordant la Manche.

Quelques ondées se produiront sur les côtes, accompagnées par un petit vent d'est. Sur le Finistère, les averses seront plus nombreuses et parfois orageuses. Sur le Sud-Est, le temps s'améliorera péniblement. Le soleil reviendra sur les Alpes, plus timidement sur la Corse, la Provence et le Languedoc, avec un faible risque d'averse sur la Côte d'Azur en journée.

En fin d'après-midi et soirée, les averses se feront plus présentes sur les côtes varoises. Les températures seront en légère hausse, les minimales encore légèrement négatives sur la moitié nord mais légèrement positives dans l'intérieur au sud, et voisines de 10 degrés près de la Méditerranée. Les maximales iront de 6 à 11 degrés en général sur la moitié nord, de 11 à 17 au sud.