Météo en France : un temps orageux et agité ce dimanche 16 août

publié le 16/08/2020 à 06:14

Le temps sera orageux et agité sur une bonne partie du pays ce 16 août, alors que 11 départements du Centre-Ouest ont été placés la veille en vigilance orange pour des orages assez forts.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un système orageux mobile abordera la côte atlantique et s'enfoncera rapidement sur le sud des Pays-de-Loire et le nord de la Nouvelle-Aquitaine et vers le Centre avec de violentes rafales de vent, souvent comprises entre 80 et 100 km/h.



Après les orages de la nuit, le temps restera agité en début de journée du Limousin à la Normandie avec de nombreuses averses orageuses, pouvant être assez soutenues par endroits. Ces orages se décaleront en matinée vers l'est, du Massif central à la région parisienne, puis sur les Hauts de France.

Les ondées seront plus fréquentes sur la Bretagne, avec des coups de tonnerre encore possibles. De nouveaux orages se développeront de la Charente à la frontière belge dans l'après-midi.



Les minimales sont comprises entre 14 et 16 degrés sur le Nord-Ouest, 15 à 19 degrés ailleurs, jusqu'à 21 à 24 degrés en bord de Méditerranée. Les maximales seront en baisse sur l'ouest avec 20 à 25 degrés. Sur la façade est, elles sont comprises entre 26 et 31 degrés, jusqu'à 32 à 33 en Provence.