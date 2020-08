Météo en France : un ciel instable ce samedi 15 août

Le matin, les températures iront de 11 à 18 degrés, jusqu'à 19 à 25 degrés dans le Sud-Est et en Corse

publié le 15/08/2020 à 06:34

Le temps sera mitigé ce samedi 15 août avec un nord humide, des nuages à l'ouest et du soleil dans le reste du pays. Des nuages s'attarderont près des frontières du nord du pays et donneront quelques gouttes localement.

Sur la façade océanique, le ciel sera chaotique et menaçant avec un risque d'averse orageuse dès le matin sur les côtes de la Nouvelle Aquitaine. Dans l'après-midi, ce temps instable gagnera l'ouest de la Bretagne, la Loire-Atlantique, la Vendée ainsi que le Sud-Ouest.



Sur le reste du pays, le temps sera en revanche généralement bien ensoleillé. Le matin, les températures iront de 11 à 18 degrés, jusqu'à 19 à 25 degrés dans le Sud-Est et en Corse. L'après-midi, il fera 22 à 26 degrés près de la Manche, 26 à 31 degrés ailleurs, jusqu'à 32 à 36 degrés dans le sud.

Attention à la journée de dimanche où les orages feront leur retour sur une partie du territoire.