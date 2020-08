Météo en France : un temps mitigé ce mardi 18 août

publié le 18/08/2020 à 06:44

Ce mardi 18 août, le ciel restera variable à passagèrement très nuageux sur une grande partie du pays, avec encore quelques averses possibles voire un coup de tonnerre l'après-midi. Ces averses s'estomperont en soirée et le ciel s’éclaircira de nouveau.

Toutefois, la pointe de la Bretagne se couvrira de nouveau la nuit à l'approche d'une nouvelle onde pluvieuse. Sur le sud-ouest, le pourtour méditerranéen ainsi que la Corse, le soleil dominera malgré un voile de nuage d'altitude. Une averse pourrait tomber sur les reliefs des Alpes, des Pyrénées et de la Corse l'après-midi.

Les températures minimales s'échelonneront entre 13 et 17 degrés, localement 20 à 24 degrés sur les bords de la Méditerranée. Les températures maximales atteindront entre 23 et 28 degrés, localement 21 à 22 degrés sur la Pointe Bretagne et les côtes de la Manche, et jusqu'à 30/33 degrés dans le Var et en Corse.