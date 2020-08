Météo en France : un temps lumineux au Sud et nuageux au Nord ce lundi 24 août

publié le 24/08/2020 à 06:18

Le temps sera nuageux à très nuageux ce lundi 24 août de la Bretagne et des Pays de la Loire aux Hauts de France, avec quelques gouttes possibles au nord de la Seine. En revanche, sur le Sud-Est de l'hexagone et en Corse, le soleil restera plutôt généreux avec un mistral et une tramontane jusqu'à 70 km/h en rafales.

Dans l'après-midi, quelques averses parfois orageuses seront toutefois envisageables vers le Mercantour et sur la montagne corse. Sur le reste du pays, le temps sera sec et les nuages laisseront percer quelques belles éclaircies.

Du côté des températures, les minimales iront de 10 à 17 degrés, jusqu'à 18 à 23 degrés autour de la Méditerranée. Le thermomètre affichera au maximum 21 à 23 degrés près de la Manche, 23 à 27 degrés ailleurs, jusqu'à 28 à 34 degrés dans le Sud-Est et en Corse.