Météo en France : un temps ensoleillé et venteux ce dimanche 23 août

publié le 23/08/2020 à 07:20

Soleil et vent au programme ce dimanche 23 août. Selon les prévisions de Météo-France, le soleil s'imposera en Languedoc-Roussillon, de la moyenne vallée du Rhône à la Provence, ainsi qu'en Corse. En revanche, le vent de secteur ouest sur les extrémités de l'île, la tramontane et surtout le mistral se renforceront.

Ces vents atteindront 60 à 80 km/h en rafales, voire 90 km/h sur les Bouches-du-Rhône. Dans les Alpes-Maritimes, le temps sera plus mitigé avec quelques grisailles en bord de mer le matin, ainsi que des bourgeonnements et des averses sur le relief l'après-midi. Sur le piémont pyrénéen, les nuages bas seront encore tenaces et donneront un peu de pluie par moments.

Sur tout le reste du pays, le temps sera changeant, partagé entre éclaircies et moments plus nuageux avec un petit risque d'averses. Ces petites ondées seront un peu plus probables du nord de la Nouvelle-Aquitaine à l'ouest de l'Auvergne et de la Normandie à la frontière belge.

Dimanche matin, il fera de 12 à 17 degrés en général, localement 18 à 20 sur le littoral aquitain, et de 18 à 22 degrés sur les régions méditerranéennes. L'après-midi, les thermomètres atteindront 28 à 32 sur le sud-est, localement 34/35 dans le Var. Sont prévus 19 à 22 degrés près de la Manche, 23 à 26 en général, localement 27 en Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes.