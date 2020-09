Météo en France : un temps couvert ce dimanche 30 août

publié le 30/08/2020 à 07:14

Le temps s'annonce encore instable et frais ce dimanche 30 août avec des risques d'averses avant l'arrivée d'une amélioration en cours d'après-midi par l'ouest, selon Météo-France. Des retours pluvieux se décaleront du Nord et du Centre vers le nord-est du pays tandis que les averses rythmeront le début de journée entre les Pyrénées et les Alpes.

Au fil des heures, les pluies se bloqueront contre le relief, donnant de bons cumuls sur l'ouest des Pyrénées et le relief alpin. Près de la Méditerranée, le soleil devrait s'imposer assez rapidement après la dissipation des averses matinales localement orageuses sur le relief corse. Un bon vent d'ouest se fera sentir entre le golfe du Lion et le littoral provençal et corse, avec des rafales à 70/80 km/h entre les côtes varoises et la Balagne.

Les températures minimales varieront entre 7 et 10 degrés sur le quart nord-ouest, 9 à 15 degrés ailleurs et jusqu'à 17 à 22 sur l'extrême Sud-est. Les maximales atteindront tout juste 17 à 23 degrés sur la plupart des régions et 25 à 29 degrés près de la Méditerranée.