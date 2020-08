Météo en France : un temps orageux ce samedi 29 août

publié le 29/08/2020 à 07:22

Le temps de ce samedi 29 août sera marqué par une forte perturbation orageuse, de l'est des Pyrénées jusqu'aux Alpes, selon des prévisions de Météo-France. Les Pyrénées-Orientales, qui étaient en vigilance orange "orages" et "pluie-inondation" vendredi, seront touchées par de fortes pluies, qui pourront s'accompagner de grêle et de rafales de vent.

Sur le massif alpin, les pluies orageuses seront parfois fortes donnant parfois de gros cumuls. Cette journée de samedi sera également marquée par de fortes précipitations dans le sud-est, alors qu'averses et fraîcheur domineront le reste de l'Hexagone.

Sur le sud de la région PACA et la Corse, le ciel sera très nuageux et des pluies seront toujours présentes, mais plus faibles et passagères que dans les Pyrénées et les Alpes. Sur le reste du pays, le temps sera plus variable, avec alternance d'éclaircies et de passages nuageux.

Les températures minimales baisseront entre 9 et 14 degrés sur la plupart des régions, 15 à 21 degrés près de la Méditerranée et 19 à 24 en Corse. L'après-midi, il fera 16 à 19 degrés de la Bretagne aux Hauts de France, pas plus de 19 à 22 degrés sur la plupart des régions, 22 à 27 degrés au bord de la Méditerranée et jusqu'à 30 à 34 degrés en Corse.