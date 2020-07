Météo en France : un pic de chaleur attendu ce jeudi 30 juillet

publié le 30/07/2020 à 06:31

Jeudi 30 juillet, la météo sera marquée par un pic de chaleur très intense. Six départements sont placés en vigilance orange pour canicule : l’Ardèche (07), la Drôme (26), l’Isère (38), le Rhône (69), la Savoie (73) et la Haute-Savoie (74). Dans la vallée du Rhône et sur l'agglomération lyonnaise, les températures seront élevées la nuit prochaine, généralement supérieures à 20-22°C.

Jeudi, les températures sont en hausse avec des températures attendues de 34°C à 38°C en général pour l'après-midi. La nuit suivante sera chaude, voire plus chaude que la précédente. Cet épisode de fortes chaleurs s'accentuera encore vendredi. Les températures maximales prévues seront localement supérieures à 40°C, et s’approchent des records atteints en juillet 2019. Les températures devraient rester très élevées en journée de samedi et dans la nuit de samedi à dimanche, avant une amorce de rafraîchissement en journée de dimanche.

Un vent de nord-est faible à modéré se lève sur le littoral de la Manche l'après-midi, ainsi qu'un léger vent d'Autan en Occitanie. Les températures minimales vont de 9 à 15 degrés sur la moitié nord, 15 à 23 au sud. Les maximales, en hausse, vont de 24 à 30 degrés sur les départements bordant la Manche, 30 à 36 degrés sur le reste de la moitié nord, en Corse et au bord de la Méditerranée, et 34 à 40 degrés des Alpes au Sud-Ouest.