Météo-France a placé le Var et les Bouches-du-Rhône en alerte orange neige-verglas à partir de 17h ce dimanche 26 février, et qui devrait durer toute la nuit. Sur son site, le service météorologique indique que "sur l'est des Bouches-de-Rhône et l'ouest du Var, un épisode de neige est attendu en fin d'après-midi et première partie de nuit de dimanche à lundi".

Après plusieurs jours de douceur, marqués notamment par un manque de pluies sur l'Hexagone, le froid fait son retour sur une bonne partie de la France, et devrait entraîner des chutes de neige dans les montagnes, mais également des intempéries autour de la Méditerranée dans les prochains jours. Ce manque de pluie a entraîné une sécheresse importante, inhabituelle à cette période de l'année.

Selon les tendances des prochaines semaines, les températures devraient de nouveau "augmenter progressivement vers les valeurs habituelles pour la saison".

