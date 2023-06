Météo en France : comment fonctionne la météo des forêts ?

Après la météo des plages ou des neiges, il est désormais possible de consulter la météo des forêts. Après un été 2022 record avec plus de 72.000 hectares brûlés dans le pays — presque 7 fois la taille d'une ville comme Paris — Emmanuel Macron se rend ce vendredi 2 juin dans le Gard pour évoquer ce nouvel outil prévention. Son objectif est d'anticiper les risques de départ de feu en établissant quatre niveaux de vigilance.



Chaque département sera classé par couleur, selon le risque de départ de feu. Les départements à faible risque en vert, risque modéré en jaune et risque élevé en orange. Les départements rouges seront ceux présentant un risque très élevé. Ce classement est établi en fonction des conditions météo de chaque zone, en s'appuyant sur la température, l'humidité de l'air et du sol, la sécheresse des végétaux, ou encore la force du vent.

Les départements classés orange ou rouge, seront assortis de conseils pratiques pour la population, qui rappelleront des règles en vigueur. Par exemple, si l'accès aux forêts est possible, les interdictions de fumer dans certaines zones, de faire des barbecues, des feux d’artifices, ou encore les précautions à prendre pour ceux qui font des travaux susceptibles de générer des étincelles.

Cette carte, publiée tous les jours par météo France jusqu'à fin septembre, n'indiquera pas où se situent les feux en cours. Elle servira surtout d'outil de prévention, car 9 des incendies sur 10 sont d’origine humaine.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info