Solstice d'hiver 2021 : quel est l'intérêt de prendre de la vitamine D ?

Seulement 8 heures et 14 minutes de lumière du jour. Ce mardi 21 décembre marque le solstice d'hiver, soit la journée la plus courte de l'année. Alors que le soleil s'est levé à 8h41, il se couchera à 16h56. Trois minutes plus tard, nous entrerons officiellement en hiver. Face au manque de sommeil et aux températures polaires, l'absorption de vitamine D peut permettre à l'organisme de rester en forme.

Mais pourquoi la vitamine D précisément ? Car elle possède de nombreux effets bénéfiques sur la santé. Elle est notamment responsable de l'absorption intestinale du calcium et de la santé osseuse. Cette molécule booste également le système immunitaire.

Avec des journées de plus en plus courtes, le temps d'ensoleillement diminue aussi, ce qui peut entraîner de la fatigue morale ou psychique. Or, la vitamine D serait aussi bonne pour le moral : ainsi, une étude publiée dans le British Journal of psychiatry explique qu'une carence en vitamine D peut augmenter le risque de dépression.

Cette vitamine se trouve notamment dans le jaune d'œuf et dans les poissons dits gras comme le hareng ou encore le maquereau. 80 grammes suffisent pour un apport quotidien optimal. Bon à savoir en ces temps de fête, la vitamine D est aussi présente dans un incontournable des repas de fin d'année : le saumon. Là, il faut environ 120 grammes par jour. Votre médecin peut aussi vous prescrire une cure, sous son impérative surveillance.