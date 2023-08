Météo en France : où fera-t-il le plus chaud cette semaine ?

Météo France l'affirme : nous traversons l'épisode le plus chaud de l'été 2023. Ce lundi 21 août, 50 départements sont en vigilance orange canicule, et la barre des 40°C devrait être atteinte par endroits. "La chaleur va s’accroître au cours de la semaine et le pic d’intensité devrait se situer entre mardi et mercredi", prévient Météo France. Sur RTL, le météorologue Alix Roumagnac estime que les températures pourraient baisser à la fin de la semaine avec "une dépression qui devrait rentrer sur le territoire national peut-être vendredi ou ce week-end".

En attendant, il faudra s'armer de patience, surtout dans certaines régions particulièrement touchées. C'est principalement la moitié Sud qui est concernée par les fortes chaleurs : les plaines du Sud-Ouest, le Languedoc-Roussillon, la basse vallée du Rhône ou la Provence, où les 40°C pourront être atteints localement en ce début de semaine, lundi et mardi, selon Météo France. La moitié Nord sera légèrement plus épargnée mais le mercure grimpera tout de même jusqu’aux frontières de Nord-Est, le Centre-Val-de-Loire, en passant par le bassin parisien ce lundi après-midi. "On pourrait tutoyer les 35°C dans le bassin parisien", écrit encore l'organisme.

Selon les prévisions de Météo France, mardi et mercredi, les plus fortes chaleurs sont à prévoir dans la Drôme, l’Ardèche, le Gard et le Vaucluse, des départements où l'institut météorologique n'exclut pas de déclencher la vigilance rouge canicule.

