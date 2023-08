50 départements sont en vigilance orange canicule ce lundi 21 août. Aux heures les plus chaudes, 28 à 32 degrés sont attendus des Pays de Loire à l'Île-de-France, sur l'est des Hauts-de-France, la Champagne-Ardenne et la Lorraine, jusqu'à 37 à 40 degrés sur l'Occitanie et de Rhône-Alpes à la Provence et au Var. Il fera localement 41°C à l'ombre, notamment entre la Drôme, l'Ardèche, le nord du Gard et du Vaucluse.

"Cette canicule va durer encore une bonne partie de la semaine. Pour le moment, on sait que la journée de mercredi pourrait être la journée max. Ça pourrait aussi être jeudi. Ce qu'on va attendre c'est le décrochage de cette dépression qui devrait rentrer sur le territoire national, peut-être vendredi ou ce week-end, et faire chuter les températures", nous explique Alix Roumagnac, météorologue et président de Predict Services.

Cet épisode de chaleur est exceptionnel "à plusieurs titres. Dans la durée, sur la vallée du Rhône, c'est quelque chose qui va quasiment durer plus de deux semaines. C'est tardif, on le sait maintenant avec le dérèglement, la température globale augmente fortement. Juillet 2023 a été le mois le plus fort mesuré sur la planète", rappelle le météorologue.

