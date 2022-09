Normandie : un fils continuait de nourrir sa mère morte depuis plus de cinq ans

C'est une histoire entourée de mystère. En Normandie, à Bretoncelles, la dépouille d'Albertine H. a été retrouvée. C'est en grande partie grâce au maire de la ville, Daniel Chevée, que la découverte morbide a pu se faire. Le fils d'Albertine, Daniel H., allait voir sa mère régulièrement, toutes les semaines, pour lui apporter à manger. Mais l'édile de la ville a commencé à se poser des questions : il n'avait pas pu voir l'index du compteur d'eau depuis 10 ans, Albertine H. n'avait pas de numéro de téléphone attribué et il n'a trouvé aucune aide à domicile ou femme de ménage au service de la nonagénaire.

Ses suspicions ont été contrebalancées par les profils très lisses de Daniel H. et de sa femme Annick - adjointe du maire Daniel Chevée. Ils étaient "bien vus de tous", et étaient "très investis sur la commune", explique-t-il à TF1. Malgré cela, le maire a interpellé Annick : "Si tu n'étais pas élue, ça ferait belle lurette que j'aurais appelé les gendarmes pour qu'ils aillent vérifier sur place. Dans ma tête, ce que je ne lui dis pas, c'est que je me laisse huit jours pour faire intervenir la gendarmerie".

"Le plus grand os était grand comme mon ongle"

Mais il n'aura pas besoin d'appeler les gendarmes. Quelques jours plus tard, Annick a appelé le maire en lui intimant de venir à son domicile au plus vite. "C'est très urgent", lui avait-elle dit. Quand le maire est arrivé chez Annick, il se souvient avoir vu Daniel, le fils d'Albertine, allongé au sol, inconscient. Il a fait un malaise après avoir annoncé à sa femme, Annick, que sa mère était morte depuis plusieurs années.

Quelques heures plus tôt, Annick a accompagné son mari, atteint d'un Covid long incapacitant, chez Albertine H. pour lui apporter à manger. Une fois sur place, la femme a interpellé son mari sur l'état du jardin, impraticable. Face à ses actes et aux évidences, Daniel a craqué et a avoué la mort de sa mère. Après cette macabre révélation, les gendarmes se sont rendus sur place mais ont peiné à trouver le corps malgré les indications du fils. "Le plus grand os était grand comme mon ongle de pouce. Il n'y a pas de crâne, pas de fémur. Très honnêtement, je pense qu'elle est morte depuis bien plus longtemps que cinq ans", explique le maire à TF1.

La suite de l'enquête devra déterminer les motivations du fils d'Albertine : a-t-il profité d'une manière ou d'une autre du secret autour de la mort de sa mère ou a-t-il fait un déni ? La crainte que l'homme puisse partir avec ses secrets se fait sentir. Aujourd'hui hospitalisé, il est dans un mauvais état physique suite à son Covid. Ses chances de guérison ne sont pas élevées.

